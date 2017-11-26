Сирия, 26 ноября. Курдские бойцы SDF**** сбили мирного жителя у города Аш-Шаддади на юге от Хасаки. Армия САР и «Джебхат ан-Нусра»*** ведут перестрелки на окраинах городов Даръа и Дамаск. Еще несколько жителей Ракки погибли в результате взрывов СВУ, заложенных ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой»1 в окрестностях Даръа и Дамаска; провели ответный обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подозревается в проведении теракта к югу от Багдада.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась ударам артиллерии САА на окраине Хан Шейхуна к югу от Идлиба.

Курды: сбили мирного жителя на юге провинции Хасака; получили новую партию оружия и техники от США на севере Сирии.

Провинция Дамаск

По информации оппозиционных Twitter-каналов, в Восточной Гуте в предместьях Дамаска возобновились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Как передает новостной ресурс Ghouta Media Center, перестрелки с применением артиллерии фиксируются в окрестностях городов Хараста и Дума. Портал Omawi News Agency, кроме того, сообщает о недавно вспыхнувших боях в районе Джобар. На территории оазиса располагается анклав антиправительственных группировок. Здесь в данный момент работает зона деэскалации, и потому использование любых видов оружия запрещено. Однако в Гуте также дислоцируются отряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей группировок из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», на которых режим тишины не распространяется.

Провинция Даръа

В городе Даръа и его окрестностях вновь неспокойно, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно данным портала, сирийские военнослужащие открыли огонь из тяжелых пулеметов по позициям боевиков-оппозиционеров на окраине района Даръа Аль-Балад и в предместьях поселения Ядуда к северо-западу от столицы региона, тем самым якобы нарушив установленный на юге Сирии режим перемирия. Тем не менее в Даръа наряду с более умеренными формированиями базируются также террористы «Джебхат ан-Нусры», совместно с которыми отряды Сирийской свободной армии (ССА)** ранее захватили половину административного центра. Таким образом, столкновения, очевидно, вновь вспыхнули на линии соприкосновения между САА и «Нусрой», однако некоторые оппозиционные СМИ пытаются «вбросить» ложные сведения в информационное пространство с целью спровоцировать эскалацию в регионе и срыв договоренностей о прекращении огня.

Провинция Идлиб

Согласно информации SOHR, подразделения правительственных войск САР провели артиллерийские обстрелы объектов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Хан Шейхун, расположенного на юге провинции Идлиб. Сведений о потерях в рядах исламистов источник не сообщает. В настоящий момент сирийская армия, поддерживаемая российской авиационной группировкой, ведет наступление на позиции террористов «Ан-Нусры» на севере соседней Хамы. Позже командование САА намерено вступить на территорию Идлиба, который пока полностью оккупирован боевиками. Первой ключевой целью станет авиабаза «Абу Ад-Духур», находящаяся на востоке провинции.

Провинция Ракка

По уточненным данным, в Ракке в результате нескольких взрывов мин, установленных террористами ИГИЛ, погибли не меньше пяти гражданских лиц, в том числе две женщины. Об этом сообщил в Twitter (@ahmadalissa) местный источник. Ранее поступала информации о двух погибших местных жителях и четырех бойцах курдских Демократических сил Сирии (SDF). Курды, перехватившие контроль над городом у террористов ИГ1 при поддержке коалиции США, начали разминирование спустя больше чем через месяц после завершения штурма, когда в Ракку уже начали возвращаться мирные жители.

Провинция Хама

По данным оппозиционного новостного Twitter-ресурса Omawi News Agency, артиллерия правительственных сил обстреляла опорные пункты боевиков-исламистов на окраине города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Напомним, сегодня утром поступали сообщения о том, что террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» ведут огонь по фортификационным сооружениям армии САР на этом направлении. Таким образом, подразделения САА ведут ответный огонь. Кроме того, на боевиков «Ан-Нусры» установленное в регионе перемирие не распространяется. Сейчас сирийские войска, поддерживаемые ВКС РФ, ведут военную кампанию против данной террористической организации на северо-востоке региона.

Провинция Хасака

Житель города Аш-Шаддади, расположенного на юге провинции Хасака, был сбит военной автомашиной «Демократических сил» на окраине населенного пункта. Как сообщает портал Al Manar News, мужчина погиб на месте. Курды контролируют обширные территории на северо-востоке арабской республики, однако в последнее время из занимаемых ими районов все чаще приходят новости о стычках между гражданскими жителями и бойцами курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Как отмечают активисты, курды пытаются насаждать свои порядки в захваченных ими арабо-суннитских регионах, из-за чего на северо-востоке вновь активизировались столкновения на этноконфессиональной почве.

В северной части провинции было зафиксировано прибытие новой партии вооружений и техники для курдских военизированных формирований. Информацию об этом опубликовал Twitter-канал Syrian Civil War Map. Предполагается, что груз был направлен Соединенными Штатами, которые оказывают всестороннюю поддержку курдам.

Ирак

В районе населенного пункта Аль-Нахраван, расположенного на юге от Багдада, прогремел мощный взрыв. По информации агентства Al Sumaria News, погиб один местный житель, еще шесть человек получили ранения. Устройство было заложено недалеко от городского рынка. В настоящий момент на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. Предполагается, что СВУ могло быть установлено террористами одной из подпольных ячеек «Исламского государства»1, которые по-прежнему активно действуют почти во всех районах Северного и Центрального Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)