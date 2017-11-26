Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве

Киев, 26 ноября. Один из шатров сгорел в палаточном городке, установленном сторонниками бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили около стен Верховной рады в центре столицы Украины, в результате пожара никто не пострадал. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции.

По данным пресс-службы в 09.40 (10.40 по московскому времени) сотрудники украинской полиции заметили задымление в палаточном городке возле украинской Рады.

«Полицейские и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела», — следует из сообщения.

Согласно предварительным данным, причина возгорания — неполадки с установленной внутри печки-буржуйки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали по данному факту проверку.

Напомним, с середины октября 2017 года возле здания Рады в Киеве проходит митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу, а также принять закон о формировании антикоррупционного суда.