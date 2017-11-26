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Украина
Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве
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    Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве

    14:00  26 Ноября 2017
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    Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве

    Киев, 26 ноября. Один из шатров сгорел в палаточном городке, установленном сторонниками бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили около стен Верховной рады в центре столицы Украины, в результате пожара никто не пострадал. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. 

    По данным пресс-службы в 09.40 (10.40 по московскому времени) сотрудники украинской полиции заметили задымление в палаточном городке возле украинской Рады.

    «Полицейские и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела», — следует из сообщения. 

    Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве

    Согласно предварительным данным, причина возгорания — неполадки с установленной внутри печки-буржуйки.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали по данному факту проверку.

    Шатер сгорел в палаточном городке возле стен Рады в Киеве

    Напомним, с середины октября 2017 года возле здания Рады в Киеве проходит митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу, а также принять закон о формировании антикоррупционного суда.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #полиция #верховная рада #палаточный городок
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