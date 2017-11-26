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Общество
Митинг Навального начинается в Челябинске
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    Митинг Навального начинается в Челябинске

    14:08  26 Ноября 2017
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    Митинг Навального начинается в Челябинске

    Челябинск, 26 ноября. Блогер Алексей Навальный проводит встречу со своими сторонниками в сквере дворца культуры имени Колющенко. Акция была согласована властями.

    Начало митинга было назначено на 16.00 по местному времени, желающих начали пускать к месту встречи с 15.00 – проход людей в целях безопасности был организован через специальные рамки.

    В соцсетях восприняли намерение Навального провести митинг без энтузиазма, а также пошутили, что более подходящее место для сбора его сторонников — возле детского парка у ЧТЗ. 

    Ранее сообщалось, что Навальный намерен в начале декабря посетить Кострому, чтобы встретиться со сторонниками.

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    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #челябинск #митинг
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