Митинг Навального начинается в Челябинске

Челябинск, 26 ноября. Блогер Алексей Навальный проводит встречу со своими сторонниками в сквере дворца культуры имени Колющенко. Акция была согласована властями.

Начало митинга было назначено на 16.00 по местному времени, желающих начали пускать к месту встречи с 15.00 – проход людей в целях безопасности был организован через специальные рамки.

В соцсетях восприняли намерение Навального провести митинг без энтузиазма, а также пошутили, что более подходящее место для сбора его сторонников — возле детского парка у ЧТЗ.

Ранее сообщалось, что Навальный намерен в начале декабря посетить Кострому, чтобы встретиться со сторонниками.