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Донбасс сегодня: ДНР под ударом, в ЛНР готовы к провокациям Турчинова, ВСУ «освободили» два поселка
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    Донбасс сегодня: ДНР под ударом, в ЛНР готовы к провокациям Турчинова, ВСУ «освободили» два поселка

    17:12  26 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: ДНР под ударом, в ЛНР готовы к провокациям Турчинова, ВСУ «освободили» два поселка

    Донбасс, 26 ноября. ДНР отражает массированные артиллерийские атаки противника; ЛНР ожидает новых провокаций от ВСУ; украинские СМИ «заносят хвосты» «освободителям» сел Гладосово и Травневое. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    После нескольких дней относительного затишья Вооруженные силы Украины снова приступили к массированным ударам по территории республик Донбасса. В частности, только по территории ДНР на донецком, горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили свыше 1 тысячи 200 снарядов и мин различного калибра.

    Всего за минувшие сутки 26 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 1 тысячи 200 артиллерийских, танковых снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских орудий калибра 122 мм, танков, систем ПТУР и минометов калибром 120 и 82 мм.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 54 раза.

    Оперативная обстановка

    В ЛНР ожидают новых провокаций ВСУ

    В оперативном командовании ЛНР заявили, что располагают информацией о дальнейших попытках киевских силовиков улучшать свои позиции в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. В военном ведомстве также подчеркнули, что дальнейшие наступательные действия тактического характера планируются лично командующим силами так называемой АТО генералом Михаилом Забродским.

    «Эти агрессивные и преступные планы в своих заявлениях также подтверждает и секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов», — заявил военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Луганчане также подтвердили свою приверженность минским соглашениям и соблюдению взятых на себя обязательств, подчеркнув, что оставляют за собой право на ответные действия.  

    Андрей Марочко

    Как «радуются» украинской армии

    Видео из «освобожденных» поселков Травневое и Гладосово выложили в сеть украинские СМИ. С целью создания положительного образа «защитников» Донбасса, по данным корреспондента ФАН, подтвержденным в оперативном командовании ДНР, в населенные пункты привезли массовку, которую в последствие выдали за местное население. И те, в свою очередь, на камеры украинских СМИ уже рассказали, как рады своему «освобождению».

    Как «радуются» украинской армии

    Определимся в терминах. Указанные села находились в так называемой «серой» зоне. То есть стороны конфликта находились на определенном удалении от этих мест. Это подтверждается анализом отчетов ОБСЕ, то есть говорить о чьем-то контроле над поселениями не приходится. По сути, села были как бы бесхозными. Как известно любому человеку, кроме украинских военных и СМИ, занятие чего-то бесхозного является не освобождением, а захватом.

    Но украинскими средствами массовой информации, естественно, раздувается информационная волна именно об «освобождении». Так как украинская сторона должна хоть как-то оправдать грубое нарушение минских соглашений, за которое несет ответственность в глазах мирового сообщества президент Петр Порошенко.

    В заключении отметим, что особым цинизмом пропитано сообщение украинских СМИ о «восстановлении военными ВСУ нормальной жизни» в поселках, которые до этого дня военных и не видели, а население жило хотя и бедно, но более-менее спокойно. А о «гуманитарке», которую раздавали жителям украинские военные из разграбленного в селе магазина, ранее сообщал корреспондент ФАН.

    Автор: Николай Романенко
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