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Хью Джекман объяснил, почему не хочет больше играть Росомаху
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    Хью Джекман объяснил, почему не хочет больше играть Росомаху

    13:43  26 Ноября 2017
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    Хью Джекман объяснил, почему не хочет больше играть Росомаху

    Лос-Анджелес, 26 ноября. Австралийский актер Хью Джекман заявил, что больше не вернется к роли мутанта Росомахи, известного по фильмам из серии «Люди Икс».

    «Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло наконец время с этим закончить», — заявил он в интервью Reuters.

    Таким образом Джекман прозрачно намекнул на то, что намерен окончательно покинуть полюбившийся поклонникам комиксов Marvel образ.

    Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что фильм «Логан» Джеймса Мэриголда стал последним появлением Джекмана в роли Росомахи. Еще во время съемок актер неоднократно говорил о своих планах, ни от кого их не скрывая.

    Отметим, что впервые образ мутанта с адамантиевыми когтями Джекман примерил в картине «Люди Икс» 2000 года выпуска. Режиссером ленты стал Брайан Сингер.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #хью джекман #росомаха
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