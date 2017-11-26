Мужчина с ножом напал на полицейских под Волгоградом: есть раненые

Волгоград, 26 ноября. Под Волгоградом троих полицейских атаковал мужчина с ножом. Злоумышленник успел ранить двух стражей порядка, сейчас они находятся в больнице.ЧП произошло в городе Котельниково.

По данным регионального ГУ МВД, в воскресенье около 08.00 на улице Ленина 21-летний местный житель напал на полицейских, следовавших на службу в форменной одежде.

После атаки злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. В ведомстве уточнили, что для задержания мужчины лейтенант полиции — инспектор ДПС применил табельное оружие.

Страж порядка ранил подозреваемого, после чего его госпитализировали.

В полиции добавили, что при нападении мужчины пострадали участковый уполномоченный — старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями.

