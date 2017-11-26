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Мужчина с ножом напал на полицейских под Волгоградом: есть раненые
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    Мужчина с ножом напал на полицейских под Волгоградом: есть раненые

    13:40  26 Ноября 2017
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    Мужчина с ножом напал на полицейских под Волгоградом: есть раненые

    Волгоград, 26 ноября. Под Волгоградом троих полицейских атаковал мужчина с ножом. Злоумышленник успел ранить двух стражей порядка, сейчас они находятся в больнице.ЧП произошло в городе Котельниково.

    По данным регионального ГУ МВД, в воскресенье около 08.00 на улице Ленина 21-летний местный житель напал на полицейских, следовавших на службу в форменной одежде. 

    После атаки злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. В ведомстве уточнили, что для задержания мужчины лейтенант полиции — инспектор ДПС применил табельное оружие. 

    Страж порядка ранил подозреваемого, после чего его госпитализировали.

    В полиции добавили, что при нападении мужчины пострадали участковый уполномоченный — старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #нож #волгоград #злоумышленник
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