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Не ожидал такого ажиотажа вокруг движения «Команда Путина» — Овечкин
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    Не ожидал такого ажиотажа вокруг движения «Команда Путина» — Овечкин

    14:00  26 Ноября 2017
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    Не ожидал такого ажиотажа вокруг движения «Команда Путина» — Овечкин

    Вашингтон, 26 ноября. Российский нападающий сборной РФ и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об общественном движении «Команда Путина» (Putin Team). 

    По словам 32-летнего хоккеиста, абсолютно не сложно совмещать профессиональный спорт с общественной деятельностью. 

    Кроме того, Овечкин был удивлен ажиотажем вокруг созданного им движения, сообщает «Спорт Экспресс».

    Не ожидал такого ажиотажа вокруг движения «Команда Путина» — Овечкин

    «Нет, не ожидал», — заявил Овечкин, отвечая на вопрос, ожидал ли он, что акция вызовет такой ажиотаж. 

    Напомним, звезда «Вашингтона» в начале месяца объявил о создании «Команды Путина», цель которой заключается в поддержке лидера РФ Владимира Путина.

    В ряды движения сразу стали вступать представители шоу-бизнеса и спортсмены, в том числе Сергей Карякин, Евгений Малкин, Елена Исинбаева и многие другие. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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