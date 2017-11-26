Не ожидал такого ажиотажа вокруг движения «Команда Путина» — Овечкин

Вашингтон, 26 ноября. Российский нападающий сборной РФ и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об общественном движении «Команда Путина» (Putin Team).

По словам 32-летнего хоккеиста, абсолютно не сложно совмещать профессиональный спорт с общественной деятельностью.

Кроме того, Овечкин был удивлен ажиотажем вокруг созданного им движения, сообщает «Спорт Экспресс».

«Нет, не ожидал», — заявил Овечкин, отвечая на вопрос, ожидал ли он, что акция вызовет такой ажиотаж.

Напомним, звезда «Вашингтона» в начале месяца объявил о создании «Команды Путина», цель которой заключается в поддержке лидера РФ Владимира Путина.

В ряды движения сразу стали вступать представители шоу-бизнеса и спортсмены, в том числе Сергей Карякин, Евгений Малкин, Елена Исинбаева и многие другие.

Владимир Путин. Биография