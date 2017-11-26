Пользователи соцсетей высмеяли митинг Навального в Челябинске

Челябинск, 26 ноября. Намеченный на сегодня митинг оппозиционного блогера Алексея Навального вызвал насмешки в социальных сетях — блогеру, намекая на то, что на его мероприятия приходит все больше юной публики, намекнули, что в Челябинске есть и более интересные для детей забавы. Между тем, в ГУ МВД по Челябинской области сторонников блогера строго предупредили, что попытка проведения несогласованных мероприятий повлечет административную или уголовную ответственность.

«На ЧТЗ [около Челябинского тракторного завода] возле детского парка проведи, там детишек побольше», — приводят слова челябинцев «Народные новости».

На ЧТЗ возле детского парка проведи, там детишек больше. — Александр (@53eremin) November 26, 2017

После ряда митингов с участием несовершеннолетних политизированных сторонников, у Навального стала создаваться репутация человека, который сознательно пытается снизить возраст своей аудитории — чтобы получить на митингах менее критичную публику.

«Воскресенье, молодец, у детей сегодня выходной, устрой им праздник», — рекомендуют блогеру в соцсетях.

Воскресенье, молодец, у детей сегодня выходной, устрой им праздник. — Денис Левченко (@valosininen) November 26, 2017

«Не нужен ты в Челябинске», — коротко отзываются о предстоящем митинге местные жители.

Многие вспоминают также о слухах, согласно которым Челябинск сейчас стал центром радиационной катастрофы из-за выброса рутения-106. Пользователи соцсетей предлагают Навальному «пройтись по городу с дозиметром» и «не забыть свинцовые трусы и шапочку из фольги» и ждут от него отчета о том «что там в Челябинске с экологией».