Установление исторической справедливости: в Кривом Роге памятнику Ленина «отомстили» за голодомор

Кривой Рог, 26 ноября. В минувшую субботу неизвестные вандалы разбили голову памятника Ленину, который раньше стоял на окраине Кривого Рога.

В прошедшую субботу в Кривом Роге около памятника жертвам голодомора и политических репрессий активисты разбили кувалдой голову памятника Ленину, пишут украинские СМИ.

По словам организатора акции Татьяны Соловьевой, активисты молодежной организации «Сокол» (запрещена в России) принесли с собой часть памятника для мероприятия.

«Это голова с памятника, который ранее стоял на окраине Кривого Рога и был сброшен в рамках народной декоммунизации... Символично, потому что Ленин привел коммунизм, который и устроил голодоморы — эта голова была разбита как установление исторической справедливости», — подчеркнула она.

Активисты разбили часть скульптуры кувалдой, а затем выбросили обломки.

Напомним, в феврале минувшего года в Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в области в рамках декоммунизации демонтировали 116 монументов и переименовали более 1,8 тыс. улиц.