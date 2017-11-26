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Украина
Установление исторической справедливости: в Кривом Роге памятнику Ленина «отомстили» за голодомор
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    Установление исторической справедливости: в Кривом Роге памятнику Ленина «отомстили» за голодомор

    13:22  26 Ноября 2017
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    Установление исторической справедливости: в Кривом Роге памятнику Ленина «отомстили» за голодомор

    Кривой Рог, 26 ноября. В минувшую субботу неизвестные вандалы разбили голову памятника Ленину, который раньше стоял на окраине Кривого Рога.

    В прошедшую субботу в Кривом Роге около памятника жертвам голодомора и политических репрессий активисты разбили кувалдой голову памятника Ленину, пишут украинские СМИ.

    По словам организатора акции Татьяны Соловьевой, активисты молодежной организации «Сокол» (запрещена в России) принесли с собой часть памятника для мероприятия.

    «Это голова с памятника, который ранее стоял на окраине Кривого Рога и был сброшен в рамках народной декоммунизации... Символично, потому что Ленин привел коммунизм, который и устроил голодоморы — эта голова была разбита как установление исторической справедливости», — подчеркнула она. 

    Активисты разбили часть скульптуры кувалдой, а затем выбросили обломки.

    Напомним, в феврале минувшего года в Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что в области в рамках декоммунизации демонтировали 116 монументов и переименовали более 1,8 тыс. улиц.  

    Автор: Дана Балан
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    #украина #декоммунизация #памятник ленину #кривой рог
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