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Новости Сирии
Путин продолжит «дипломатический марафон» по Сирии​​​​​​​ — Песков
Новости Сирии
Путин продолжит «дипломатический марафон» по Сирии​​​​​​​ — Песков
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    Путин продолжит «дипломатический марафон» по Сирии​​​​​​​ — Песков

    12:53  26 Ноября 2017
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    Путин продолжит «дипломатический марафон» по Сирии​​​​​​​ — Песков

    Владивосток, 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства продолжит «дипломатический марафон» по урегулированию ситуации в Сирии.

    «Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться»,  — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» .

    Напомним, в период 20 по 22 ноября президент РФ провел в Сочи переговоры с действующим главой Сирии Башаром Асадом и трехстороннюю встречу с президентами Ирана Хасаном Роухани и Турции Реджепом Эрдоганом.

    Кроме того, Путин провел телефонные разговоры с лидером США Дональдом Трампом, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #песков #переговоры #дипломатический марафон
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