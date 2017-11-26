Путин продолжит «дипломатический марафон» по Сирии​​​​​​​ — Песков

Владивосток, 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства продолжит «дипломатический марафон» по урегулированию ситуации в Сирии.

«Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» .

Напомним, в период 20 по 22 ноября президент РФ провел в Сочи переговоры с действующим главой Сирии Башаром Асадом и трехстороннюю встречу с президентами Ирана Хасаном Роухани и Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, Путин провел телефонные разговоры с лидером США Дональдом Трампом, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.