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Ученые смоделировали варианты космических катастроф, которые уничтожат Землю
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    Ученые смоделировали варианты космических катастроф, которые уничтожат Землю

    13:43  26 Ноября 2017
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    Ученые смоделировали варианты космических катастроф, которые уничтожат Землю

    Вашингтон, 26 ноября. Исследователи смоделировали основные варианты глобальной катастрофы, которая может привести к гибели Земли. Известные на сегодняшний данные указывают на три основных варианта, которые способны привести к гибели нашей планеты.

    Наиболее вероятной причиной гибели Земли, которая наверняка сбудется, но лишь спустя многие миллиарды лет — является поглощение Земли Солнцем, увеличившимся до размеров красного гиганта. В этом случае орбиты всех планет земной группы окажутся внутри разросшегося Солнца, и их существование неминуемо закончится.

    Ученые смоделировали варианты космических катастроф, которые уничтожат Землю

    Другими, менее вероятными причинами гибели земли может стать столкновение с Землей Марса или Меркурия, сообщает VistaNews. Это может произойти, если какие-то космические силы вызовут мощнейшие возмущения орбит этих планет — в этом случае возможно даже столкновение Меркурия с Венерой, от которой он способен «срикошетить» в Землю. Кроме того, в 29 различных моделях ученые оценили результаты столкновения Марса с Землей — в них удар Марса не смог выбить Землю из Солнечной системы, однако такой удар гарантированно приведет к гибели всего живого на нашей планете.

    Автор: Валентин Меликов
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