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Эксперт объяснил, как CNN использует Иванку и Тиллерсона для дестабилизации позиций Трампа
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    Эксперт объяснил, как CNN использует Иванку и Тиллерсона для дестабилизации позиций Трампа

    18:02  26 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, что CNN использует Иванку и Тиллерсона для дестабилизации позиций Трампа

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон решил не отправлять ключевых дипломатов на предпринимательский саммит в Индию из-за того, что делегацию собирается возглавить дочь американского президента Иванка Трамп, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Служба новостей телеканала отмечает, что решение одного из первых лиц Америки связано с пренебрежением Тиллерсона к Иванке, возникшем на фоне его недомолвок и разногласий с президентом Дональдом Трампом. Источник, сообщивший данную информацию, не вызывает доверия, считает американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что Иванка не настолько близорука, чтобы навредить отцу.

    «Первое, что хотелось бы отметить, вызывает очень большое сомнение источник информации — телеканал CNN. Буквально несколько часов назад Трамп в очередной раз назвал это СМИ кузницей фейков, дезинформирующей внешний мир о ситуации в США. То, что показывает CNN — не та Америка, которую я знаю. И в США совершенно другое отношение к России и русским, а не то, что показывают по «голубым экранам» CNN», — подчеркнул в комментарии для ФАН Александр Домрин.

    Иванка Трамп

    Дело в том, что исходя из публикации CNN следует, что госсекретарь, отвечающий за появление американских дипломатов на той или иной встрече, решил не исполнять свои обязанности, поскольку возглавить делегацию якобы вызвалась дочь президента, по совместительству являющаяся его советником. Тиллерсон мог бы назначить посланников, которые посетят саммит в Индии, а Иванка могла бы поехать туда именно как крупный предприниматель, а не как дипломатическое лицо, что было бы логично.

    «Никому рангом старше, чем заместитель помощника госсекретаря, не разрешено участвовать, — отметил источник в беседе с CNN. — Глава Госдепартамента и его помощники настаивают на том, что все поездки должны согласовываться до мельчайших деталей».

    Но самой главной частью комментария стала фраза, что госсекретарь «не пошлет никого из высокопоставленных лиц, поскольку не хочет поддерживать Иванку».

    «В администрации Трампа очевидный кризис, и не признавать этот факт просто нельзя. Все началось еще тогда, когда из-за скандала в отставку был отправлен советник президента по нацбезопасности Майкл Флин. Далее самой большой потерей был главный стратег Стив Бэннон. Дело в том, что самое большое достижение Трампа за год — он до сих пор у власти. Но внутри его администрации самый большой кризис. Он назначает людей, а они начинают перетягивать одеяло на себя, — считает собеседник ФАН Александр Домрин. — В данном случае кризис не в том, что Иванка — дочь президента, а в том, что она является его советником. Тиллерсон же госсекретарь США — это самая главная должность и выбор после вице-президента Майка Пенса».

    Трамп, как уверен эксперт, «не отстранит от власти Иванку

    Трамп, как уверен эксперт, «не отстранит от власти Иванку, а если Тиллерсон подаст в отставку — это будет самым большим поражением для президента».

    «Трамп в сложной ситуации: возникает коллизия между самыми высокопоставленными чиновниками в его администрации. Иванку можно считать чиновником, поскольку она советник. Идеальный вариант, если Трамп сможет оставить в администрации и дочь и Тиллерсона, не допустив, чтобы госсекретарь хлопнул дверью. Не думаю, что Иванка слишком близорука, чтобы навредить отцу», — резюмировал собеседник. 

    По мнению Домрина, телеканал CNN использует конфликт между Иванкой Трамп и Рексом Тиллерсоном для того, чтобы дестабилизировать позиции Трампа.

    «Нужно очень настороженно относиться к тому, что говорит CNN. На мой взгляд, это очередной ход, чтобы и еще больше расшатать обстановку в Белом доме и дестабилизировать позиции Трампа», — подчеркнул эксперт.

    Президент США не дал четкого ответа, оставит ли он Рекса Тиллерсона на посту

    Напомним, что ранее президент США не дал четкого ответа, оставит ли он Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря Соединенных Штатов. Сам же глава Госдепа Тиллерсон несмотря на сообщения в СМИ, говорил, что у них с президентом сложились довольно хорошие отношения.

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что телеканал CNN ответил на слова Трампа о дезинформации мировой общественности.

    «Это не работа CNN — представлять США в мире. Это ваша работа. Наша работа — передавать новости», — сказано в сообщении телеканала.

    Автор: Алиса Яковлева
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    #сша #трамп #индия #америка #госдеп #госсекретарь #тиллерсон #cnn #иванка #домрин
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