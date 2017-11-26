«Сафари для иностранных снайперов»: бойцы ВС ДНР рассказали об обстановке в районе Докучаевска

Докучаевск, 26 ноября. Обстановка в районе Докучаевска в последнее время стала более напряженной. Ввиду того, что украинские силовики заняли два поселка, находящиеся в «серой зоне», — Металлист и Гладосово, — военные и местные жители предполагают, что следующей потерей вполне может стать Доломитное. Украинские военные, используя запрещенные минскими соглашениями вооружения, продолжают атаковать Докучаевск и близлежащие поселки, открывая огонь, в том числе и по детским садам.

По рассказам военнослужащих на позициях ВС ДНР, украинская армия в последнее время использует минометы 120 мм калибра, боевые машины пехоты (БМП), а также автоматические станковые гранатометы (АГС).

«Обстрелы участились. В любое время можно ожидать, что где-то просвистит пуля. Мы к этому привыкли, а гражданские реагируют болезненно и стараются не выходить лишний раз на улицу даже в светлое время суток, и не передвигаться там, где улица простреливается. Мы уже не обращаем внимания на попадания ввиду того, что тут уже все дома пострелянные», — рассказывает военнослужащий ВС ДНР Макс.

Мирные жители, по его словам, уже даже перестали чинить остекление — в этом просто нет смысла. Так и разориться недолго: только поставишь новые окна, как через пару-тройку дней снова влетит шальная пуля или что потяжелее.

Тактика у военнослужащих по другую сторону баррикад специфическая. Был недавно такой период, когда практически по всей линии фронта львиную долю работы брали на себя снайперы. Один из бойцов республики в районе промзоны однажды рассказал историю о так называемых «кочующих снайперах» — группе, которая передвигалась вдоль линии фронта. О таких снайперах говорят: где-то подучатся, а потом «отрабатывают» навыки на живых мишенях.

«Да, работал тут раньше снайпер — поляк, как нам разведка потом сообщила. Позывной у него был хороший — «Слепой». Слава тебе, господи, повезло. Ему — с позывным, а нам с тем, что пули летели мимо нас. Если честно, сначала мы думали, что стреляют из «Утеса», но нет. То была винтовка «Барретт» калибром 12,7 (американская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка. — Прим. ФАН)», — вспоминает Макс.

Как утверждает военнослужащий, иностранцев на противоположной стороне предостаточно: недавно бойцы засекли датский флаг, и часто польскую речь слышно. По его словам, для них это что-то вроде сафари, и потом они в интернет ролики выкладывают, хвастаясь своими успехами.

«Для них это вообще сафари. Мы в интернете иногда смотрим, как они хвастаются, мол, приехали, настреляли там столько-то… Ну посмотрим. Например, лежку того снайпера мы теперь знаем. Знаем, где его искать. Они, наверное, думают, что мы не можем их достать — да у нас просто пока нет приказа. Если приказ поступит, их техника будет гореть», — говорит боец.

Тем временем, на позициях уже вовсю лютует зима: потихоньку крепчают морозы, в окопах уже лежит первый слой снега, а под берцами уже «хлюпает». Первый снегопад ребята встретили в наряде с автоматами, главное — стабильность. Говоря о планах на новый год, бойцы надеются встретить его с боевыми товарищами, которые уже стали для них одной большой семьей.