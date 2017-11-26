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Экономика
Собянин объяснил, почему неправильно считать Москву «паразитом»
Экономика
Собянин объяснил, почему неправильно считать Москву «паразитом»
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    Собянин объяснил, почему неправильно считать Москву «паразитом»

    12:41  26 Ноября 2017
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    Собянин объяснил, почему неправильно считать Москву «паразитом»

    Москва, 25 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу нельзя считать «паразитом», напомнив, что город отдает в федеральный бюджет только налогами один триллион рублей. 

    Кроме того, он отметил, что каждый десятый пенсионер и пациент с полисом ОМС получает пенсию и медпомощь за счёт отчислений, который поступают в фонды непосредственно от жителей столицы.

    Дискуссию о роли агломерации в экономике РФ Собянин вел с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным, пишет РИА Новости.

    По данным мэра столицы, размер валового регионального продукта (ВРП), который производит Москва равняется 21% и «при этом имеет 17% доли региональных бюджетов».

    «Все регионы получают из федерального бюджета трансфертов на сумму 1,5 триллиона. Москва только налогами отдаёт в федеральный бюджет триллион», — подчеркнул он, напомнив, что еще недавно столица «давала 600 миллиардов».

    Налоги Москва, по его словам, за счёт роста экономики. Он также указал на то, что «теперь уже две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета — это деньги из Москвы».

    «Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно», — заключил он. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #москва #собянин #экономика #бюджет #паразит
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