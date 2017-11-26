Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Опубликован рейтинг автомобилей-бестселлеров, о которых никто не слышал
Политика
И никакой здесь руки Москвы: Лукашенко рассказал, как Порошенко нарушил свое слово
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    И никакой здесь руки Москвы: Лукашенко рассказал, как Порошенко нарушил свое слово

    12:54  26 Ноября 2017
    575

    И никакой здесь руки Москвы: Лукашенко рассказал, как Порошенко нарушил свое слово

    Минск, 26 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в ОАЭ встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко и затронул вопрос о деле украинского журналиста Павла Шаройко, который 20 ноября был задержан белорусскими спецслужбами и обвинен в шпионаже.

    В ходе разговора Лукашенко рассказал Порошенко, что был в курсе всей специальной операции — от ее начала и до завершения, поскольку КГБ обязан поставить лидера республики в известность. 

    Белорусский лидер признался, что был очень удивлен тем, что про задержание украинского журналиста, обвиняемого в шпионаже, внезапно заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. В итоге Минску пришлось экстренно реагировать и объяснять всю подноготную дела.

    И никакой здесь руки Москвы: Лукашенко рассказал, как Порошенко нарушил свое слово

    Кроме того, белорусской стороне пришлось объявить сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова персоной нон грата за его «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

    Лукашенко отметил, что самое интересное заключается в том, что в ходе эмиратской встречи с Порошенко лидеры стран договорились о неразглашении ситуации, чтобы не навредить имиджу украинско-белорусских отношений. 

    Лидер республики признался, что из-за поведения украинской стороны ему пришлось также нарушить молчание. 

    «Они подняли гвалт, и выплеснули все в СМИ. Как я должен был поступить? Мне пришлось также нарушить свое слово и дал задачу выложить некоторые факты в СМИ, чтобы людям было понятно, что это не наша попытка нагнетания обстановки в отношениях с Украиной. Этот человек признался, где работал, как работал, есть куча доказательств. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. И никакой тут руки Москвы...», — подчеркнул Лукашенко. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #белоруссия #украина #порошенко #лукашенко #минск #дипломатические отношения #шаройко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть