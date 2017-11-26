И никакой здесь руки Москвы: Лукашенко рассказал, как Порошенко нарушил свое слово

Минск, 26 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в ОАЭ встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко и затронул вопрос о деле украинского журналиста Павла Шаройко, который 20 ноября был задержан белорусскими спецслужбами и обвинен в шпионаже.

В ходе разговора Лукашенко рассказал Порошенко, что был в курсе всей специальной операции — от ее начала и до завершения, поскольку КГБ обязан поставить лидера республики в известность.

Белорусский лидер признался, что был очень удивлен тем, что про задержание украинского журналиста, обвиняемого в шпионаже, внезапно заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. В итоге Минску пришлось экстренно реагировать и объяснять всю подноготную дела.

Кроме того, белорусской стороне пришлось объявить сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова персоной нон грата за его «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Лукашенко отметил, что самое интересное заключается в том, что в ходе эмиратской встречи с Порошенко лидеры стран договорились о неразглашении ситуации, чтобы не навредить имиджу украинско-белорусских отношений.

Лидер республики признался, что из-за поведения украинской стороны ему пришлось также нарушить молчание.