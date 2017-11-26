Пушков ответил на претензии США о «незеркальности» закона о СМИ-иноагентах

Москва, 26 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главного куратора государственных американских СМИ, не нашедшего «зеркальности» в российском законе о СМИ-иноагентах. В ответ Пушков посоветовал ему переадресовать свои претензии к Минюсту США.

«США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США», — написал сенатор в своем Twitter.

США не увидели принципа взаимности в росс. законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность,а не симметрию. Все претензии -к Минюсту США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 26, 2017

Кроме того, он напомнил, что американское министерство юстиции обязало RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иноагента. Главый редактор RT Маргарита Симоньян тогда назвала эти требования «людоедским дедлайном». «Минюст США заявил RT: «Регистрируйтесь и будете работать». Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами», — добавил Пушков.

Минюст США заявил РТ: "Регистрируйтесь и будете работать". Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 26, 2017

Напомним, заявление директора американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джона Лансинга о том, что новый что принятый в России закон РФ о СМИ-иноагентах якобы не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение работы RT и Sputnik в Штатах, было опубликовано на официальном сайте BBG.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ президент России Владимир Путин подписал 25 ноября текущего года. Согласно документу, СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, могут быть признаны иноагентами. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к «иностранным агентам», будет принимать Минюст РФ.