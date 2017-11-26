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Политика
Пушков ответил на претензии США о «незеркальности» закона о СМИ-иноагентах
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    Пушков ответил на претензии США о «незеркальности» закона о СМИ-иноагентах

    12:10  26 Ноября 2017
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    Пушков ответил на претензии США о «незеркальности» закона о СМИ-иноагентах

    Москва, 26 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главного куратора государственных американских СМИ, не нашедшего «зеркальности» в российском законе о СМИ-иноагентах. В ответ Пушков посоветовал ему переадресовать свои претензии к Минюсту США.

    «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США», — написал сенатор в своем Twitter.

    Кроме того, он напомнил, что американское министерство юстиции обязало RT  до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иноагента. Главый редактор RT Маргарита Симоньян тогда назвала эти требования «людоедским дедлайном».  «Минюст США заявил RT: «Регистрируйтесь и будете работать». Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами», — добавил Пушков.

    Напомним, заявление директора американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джона Лансинга о том, что новый что принятый в России закон РФ о СМИ-иноагентах якобы не является зеркальным ответом «по принципу взаимности» на ограничение работы RT и Sputnik в Штатах, было опубликовано на официальном сайте BBG.

    Закон о статусе иностранного агента для СМИ президент России Владимир Путин подписал 25 ноября текущего года. Согласно документу, СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, могут быть признаны иноагентами. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к «иностранным агентам», будет принимать Минюст РФ. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #пушков #сми #минюст #иноагенты #bbg
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