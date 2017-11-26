Звание «Мать-героиня» хотят возродить в России

Москва, 26 ноября. В Российской Федерации могут вернуть звание и памятные знаки «Мать-героиня». Об этом сообщила сенатор Ирина Гехт в преддверии отмечаемого в стране праздника День матери.

По ее словам, в ряде российских регионов, например, в Челябинской области, есть такие знаки, которые учреждаются региональными парламентами.

Как отметила депутат Государственной думы России Елена Строкова, присвоение почетного звания «Мать-Героиня» обязано сопровождаться назначением дополнительных льгот и денежных выплат для многодетных матерей, пишет «Парламентская газета».

Она также напомнила, что в 2007 году была запущена программа материнского капитала, которая должна постоянно совершенствоваться.

«Здесь для законодателей очень большое поле деятельности», — отметила депутат.

По словам Строковой, День матери в России призван напомнить россиянам о самых близких людях, об их любви и заботе.