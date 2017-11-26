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Россия
Звание «Мать-героиня» хотят возродить в России
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    Звание «Мать-героиня» хотят возродить в России

    12:21  26 Ноября 2017
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    Звание «Мать-героиня» хотят возродить в России

    Москва, 26 ноября. В Российской Федерации могут вернуть звание и памятные знаки «Мать-героиня». Об этом сообщила сенатор Ирина Гехт в преддверии отмечаемого в стране праздника День матери. 

    По ее словам, в ряде российских регионов, например, в Челябинской области, есть такие знаки, которые учреждаются региональными парламентами.

    Как отметила депутат Государственной думы России Елена Строкова, присвоение почетного звания «Мать-Героиня» обязано сопровождаться назначением дополнительных льгот и денежных выплат для многодетных матерей, пишет «Парламентская газета»

    Звание «Мать-героиня» хотят возродить в России

    Она также напомнила, что в 2007 году была запущена программа материнского капитала, которая должна постоянно совершенствоваться.

    «Здесь для законодателей очень большое поле деятельности», — отметила депутат.

    По словам Строковой, День матери в России призван напомнить россиянам о самых близких людях, об их любви и заботе.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #день матери
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