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Экономика
Европейские банки вывели из активов Британии 350 млрд евро после Brexit
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    Европейские банки вывели из активов Британии 350 млрд евро после Brexit

    13:31  26 Ноября 2017
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    Европейские банки вывели из активов Британии 350 млрд евро после Brexit

    Лондон, 26 ноября. За год после начала Brexit европейские банки сократили свои вложения в британские активы на 17%. В итоге эта сумма составила 350 млрд евро.

    На фоне ухудшающихся отношений Брюсселя и Лондона отток средств только усиливается, отмечает британская газета Financial Times.

    «Банки блока защищаются от угрозы потенциальных потерь, в случае если Великобритания завершит процедуру выхода из ЕС без соглашения о торговле», — отмечает автор статьи.

    В частности, речь идет о защите информации и юридической неопределенности вокруг ряда финансовых контрактов.

    В случае провала переговоров с Лондоном Брюссель может отключить Соединенное Королевство от баз данных по вопросам безопасности. В итоге Британия получит 3,5 млрд евро, которые были внесены в Европейский инвестиционный банк при вступлении страны в ЕС.

    Напомним, что переговоры между Великобританией и Евросоюзом ведутся с лета 2017 года. Главными темами обсуждения являются ирландская граница, регулирование финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, а также права граждан «разводящихся» регионов.

    Автор: Алексей Громов
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    #brexit #ес #британия
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