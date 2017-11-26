Европейские банки вывели из активов Британии 350 млрд евро после Brexit

Лондон, 26 ноября. За год после начала Brexit европейские банки сократили свои вложения в британские активы на 17%. В итоге эта сумма составила 350 млрд евро.

На фоне ухудшающихся отношений Брюсселя и Лондона отток средств только усиливается, отмечает британская газета Financial Times.

«Банки блока защищаются от угрозы потенциальных потерь, в случае если Великобритания завершит процедуру выхода из ЕС без соглашения о торговле», — отмечает автор статьи.

В частности, речь идет о защите информации и юридической неопределенности вокруг ряда финансовых контрактов.

В случае провала переговоров с Лондоном Брюссель может отключить Соединенное Королевство от баз данных по вопросам безопасности. В итоге Британия получит 3,5 млрд евро, которые были внесены в Европейский инвестиционный банк при вступлении страны в ЕС.

Напомним, что переговоры между Великобританией и Евросоюзом ведутся с лета 2017 года. Главными темами обсуждения являются ирландская граница, регулирование финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, а также права граждан «разводящихся» регионов.