Партия Роста выдвинет бизнес-омбудсмена Титова на выборах президента России

Москва, 26 ноября. Партия Роста объявила о том, что намерена выдвинуть бизнес-омбудсмена Бориса Титова в качестве кандидатуры на пост президента России на выборах в 2018 году. Соответствующее решение было принято федеральным политсоветом партии в воскресенье.

«Партия Роста намерена выдвинуть Титова на выборах президента РФ, такое решение принято на ФПС партии в воскресенье, соответствующая рекомендация будет дана съезду партии», — заявили представители партии.

Напомним, в июне текущего года Борис Титов был по приказу Владимира Путина назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Раньше он уже занимал этот пост в 2012 году.

Как ранее рассказывал Титов, программой его партии и его программой в качество возможного кандидата в президенты является продвижение «Стратегии роста», которая была подготовлена «Столыпинским клубом» и представлена президенту Путину в мае 2017 года. Эта программа стала альтернативой от бизнес-сообщества программе экономического развития, подготовленной «Центром стратегических разработок» Алексея Кудрина.