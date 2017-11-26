Американец на красном фургоне с руганью попытался подрезать кортеж Трампа

Вашингтон, 26 ноября. Водитель на красном фургоне попытался подрезать кортеж президента США Дональда Трампа, когда тот направлялся в свою резиденцию из гольф-клуба.

Как отмечает издание The Hill, помимо этого мужчина выкрикивал ругательства и показывал непристойные жесты. Фургон остановили полицейские, сопровождавшие кортеж американского лидера.

Напомним, что в конце сентября в американском штате Индиана во время движения кортежа Трампа произошло ДТП, в результате которого пострадал сопровождавший президента полицейский. Мужчина упал с мотоцикла и был доставлен в больницу.

По данным местных СМИ, он сломал лодыжку. Трамп лично переговорил с пострадавшим по телефону, пожелав ему выздоровления.