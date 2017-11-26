В РПЦ объяснили успех Apple «многовековым опытом православной церкви»

Москва, 26 ноября. Популярность продукции американской корпорации Apple в России объясняется, по мнению митрополита Волоколамского Иллариона, тем что создатели модных гаджетов использовали многовековой опыт православной церкви. Митрополит указал на то, что на экране гаджетов отображаются «иконки» — а сам рабочий стол смартфона представляет, таким образом, маленький иконостас.

Митрополит Илларион напомнил, что именно в продукции Apple впервые появились «иконки», как маленькие картинки, каждая из которых «куда-то ведет», и впоследствии такой метод отображения информации потеснил текстовый формат. Это не случайно, по мнению Иллариона — как объяснил священник, такая система напоминает церковные алтари.

«Создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, — подчеркнул митрополит Волоколамский в эфире канала «Россия-24». — У нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир».

По словам митрополита Иллариона, он терпимо относится к чтению молитв со смартфона — «нет разницы, с какого носителя славословить» — но не любит, когда священники читают службу с телефона: «Может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет».

Напомним, ранее христианские деятели различных конфессий, как в России, так и за рубежом, усматривали в яблоке — логотипе Apple — отсылку к библейской истории о первородном грехе, в результате которого человечество отпало от Бога и было изгнано из рая.