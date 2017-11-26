Зрителей пуска с «Восточного» угостят чаем в кафе «Меркурий», где побывал Путин

Благовещенск, 26 ноября. Кафе «Меркурий» на федеральной дороге «Амур» предложит всем зрителям второго пуска с космодрома «Восточный» бесплатный чай.

По словам директора ресторана Виталия Макаренко, планируется, что за пуском будет наблюдать порядка 500 человек.

«В апреле за первым пуском с «Восточного» с площадки возле нашего кафе также наблюдали 500–600 человек. Приготовим людям бесплатно горячий чай, оборудуем комнату для обогрева», — передает слова Макаренко РИА Новости.

Отмечается, что для планирующих стать свидетелями второго пуска с космодрома вдоль шоссе «Амур» около кафе будут организованы четыре смотровые площадки со стоянкой для автомобилей, а также лавками с презентами и специальными автоматами с космическим питанием в тюбиках.

Напомним, кафе «Меркурий» ближе всего расположено к месту пуска. Данное заведение в народе называют «путинским», поскольку в сентябре 2014 года здесь останавливался глава российского государства Владимир Путин.

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