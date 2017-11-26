Сирия, 26 ноября. Проамериканские отряды SDF**** захватывают новые территории на юге провинции Дейр-эз-Зор. К северо-востоку от Алеппо вспыхнули бои между подконтрольными Турции боевиками ССА** и «Ахрар аш-Шам». Двое жителей и четверо курдских бойцов погибли в результате взрывов мин ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками «Тахрир аш-Шам» близ Аль-Латамины к северу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): продолжает бои с отрядами ССА на западе провинции Даръа; потеряло ключевой пункт управления в иракской провинции Дияла.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): потеряла не меньше 138 боевиков за месяц в результате столкновений на северо-востоке Хамы; арестовала 10 членов ССА на севере провинции Идлиб.

Курды: обстреляли позиции протурецких боевиков на северо-западе Алеппо; заняли новые территории на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре; потеряли четырех бойцов SDF в результате взрыва мин ИГ в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет междоусобные бои с отрядами «Ахрар аш-Шам» на северо-востоке провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF) обстреляли укрепления протурецких боевиков на окраине прифронтового города Дарат Изза, расположенного в северо-западной части провинции Алеппо, сообщает SOHR. Сведения о потерях в рядах Свободной сирийской армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» в данный момент выясняются. Подразделения армии Турции и отряды союзных Анкаре радикалов охватывают район вокруг города Африн, находящийся под контролем курдов, с трех сторон. При этом турецкие войска продолжают стягивать силы в этот регион Сирии. Таким образом, ситуация на линии разграничения продолжает обостряться.

В приграничном городе Джараблус на северо-востоке региона между тем отмечались вооруженные стычки между боевиками отдельных антиправительственных формирований, подконтрольных Турции. Так, согласно военным источникам портала Al Manar News на окраине населенного пункта были зафиксированы перестрелки между отрядами «Свободной армии» и «Ахрар аш-Шам». Отмечается, что обе стороны понесли потери ранеными.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды SDF продолжают атаковать опорные пункты террористов «Исламского государства»1 недалеко от нефтяного месторождения Аль-Танак. Согласно сведениям Al Manar News, бойцы «Демократических сил» при поддержке Соединенных Штатов за прошедшие сутки смогли пройти примерно 40 километров вглубь занимаемых боевиками территорий и достигнуть границы с Ираком. Многие военные эксперты, однако, убеждены, что между курдами и главарями ИГ существуют договоренности относительно распределения контроля над районами к востоку от Евфрата, и потому отряды SDF продвигаются по территории провинции Дейр-эз-Зор почти беспрепятственно. Более того, местные активисты регулярно сообщают о том, что все новые и новые бандгруппы ИГИЛ входят в состав проамериканских «Демократических сил».

Провинция Даръа

В западной части провинции вновь вспыхнули столкновения между боевиками ССА с одной стороны и отрядами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав ИГИЛ, с другой. Интенсивные перестрелки фиксировались вдоль линии разграничения между противоборствующими формированиями в районе бассейна реки Ярмук.

В центральной части провинции Даръа — в городе Даиль к северу от административного центра — неизвестные боевики сожгли автомобиль корреспондента информагентства Orient News, передает Al Manar. Населенный пункт в настоящее время находится в оккупации сил вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» арестовали десять боевиков «Свободной армии», действующих на стороне Турции в приграничных северных районах провинции. «Ан-Нусра», сирийское отделение «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), на настоящий момент остается наиболее влиятельной группировкой в Идлибе, боевики ССА, тем не менее, рассчитывают при помощи Анкары перехватить эту инициативу.

В городе Мараян к югу от столицы провинции была убита и ограблена пожилая женщина, передает Al Manar News. Данные о том, боевики какого из формирований, действующих в регионе, причастны к нападению, пока устанавливаются.

Провинция Ракка

Согласно данным Al Manar News, за последнее время по меньшей мере два мирных жителя и четверо бойцов «Демократических сил» погибли в результате взрыва мин, оставленных террористами ИГИЛ, в Ракке. Город был зачищен курдами больше месяца назад, однако операция по разминированию территорий административного центра началась только на этой неделе. Бойцы SDF захватили Ракку с помощью международной коалиции во главе с США после более четырех месяцев штурма. Однако местное население не воспринимает курдов как освободителей и продолжает считать город и большую часть провинции оккупированной территорией.

Провинция Хама

Боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» ведут огонь по позициям правительственной армии САР в северной части Хамы на юге от города Аль-Латамина, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Силы Башара Асада начали ответные обстрелы опорных пунктов исламистов. Главари «Джебхат ан-Нусры» регулярно перебрасывают к линии соприкосновения с САА новые отряды боевиков и вооружение с целью отбить наступление сирийских войск и российских ВКС, однако пока безуспешно.

Как сообщает Al Manar, за последний месяц военнослужащие армии САР в ходе боев на северо-востоке региона в рамках масштабной освободительной операции ликвидировали как минимум 138 террористов «Тахрир аш-Шам». Кроме того, при помощи ВКС РФ были освобождены несколько ключевых населенных пунктов, в том числе Рахаджан, Рабда и ряд других.

Ирак

Военнослужащие иракской армии и бойцы союзного ополчения «Хашд Аш-Шааби» уничтожили командный пункт «Исламского государства» недалеко от ферм Баблан, находящихся в северо-восточной части провинции Дияла. Об этом сообщает новостной портал Al Sumaria News. В регионе на северо-западе страны близ сирийской границы сохраняется присутствие террористов ИГИЛ. В начале недели командование правительственных войск запустили масштабную операцию, цель которой — ликвидация данного территориального анклава террористической организации, который является последним в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)