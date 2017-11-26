История сотрет его в порошок: эксперт о предложении Порошенко узаконить ответственность за голодомор

Лидер Украины Петр Порошенко предложил закрепить ответственность за отрицание так называемого голодомора на законодательном уровне. По его словам, «не признать голодомор — также аморально, как и отрицать Холокост». Россия, считает Порошенко, должна признать голод геноцидом или «хотя бы покаяться».

История не щадит тех, кто пытается ее переписать и исказить, считает украинский журналист и общественный деятель Юрий Кот. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что для Киева самое важное — создать очередной закон, а к кому его применить и как, на Украине найдут.

«На фоне этого заявления Порошенко мы видим, что Великобритания отказалась признавать голодомор на Украине. Предлагаю Порошенко начать с ноты протеста в адрес Великобритании на законодательном уровне, разорвать дипломатические отношения и сказать: «Все, мы с вам больше не общаемся». Я бы хотел просто увидеть, как Порошенко будет это делать, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Он — удивительное создание. Вместо того чтобы заниматься серьезными вещами, сегодня исторические процессы пытаются использовать в угоду тех или иных амбиций и желаний, и абсолютной лжи. История уже видела подобное, и каждый раз для тех, кто пытался ее исказить, это заканчивалось плачевно. Порошенко ждет тот же самый путь. Попытки переписать историю закончатся тем, что история сотрет Порошенко в порошок. Или определит его, как, мягко говоря, негативного персонажа».

Выступая на траурном мероприятии, лидер Украины подчеркнул, что непризнание голодомора — аморальный поступок.

«Спланированный голодомор — это геноцид по всем признакам, определенным ООН в 1948 году, — заявил гарант украинской конституции, выступая на посвященном жертвам голодомора траурном мероприятии. — Не признавать голодомор так же аморально, как отрицать Холокост. Думаю, что пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий».

Однако Порошенко не уточнил, кого и как будут наказывать за отрицание так называемого голодомора. Возможно, после принятия такого закона по центру Киева будут ходить некие персонажи, которые будут спрашивать у людей их мнение — некое анкетирование, а несогласных сажать в тюрьму за измену. Тогда придется сажать в тюрьму и жителей третьих стран, которые отказываются плясать под украинскую дудку.

«Главная задача — создать закон, а к кому его применять — вопрос десятый, — считает собеседник ФАН. — Создали закон по поводу запрета русского языка, но по улицам никто не ходит и не следит за его выполнением. Все просто: видят неугодного человека, к нему и применяют закон. Не смогут обвинить человека в том, что он говорит на русском языке, — спросят, чей Крым. Не выйдет с Крымом — будут спрашивать отношение к голодомору».

В начале 30-х годов прошлого века СССР охватил массовый голод, в результате которого погибли по разным оценкам от двух до восьми миллионов человек. Голод затронул не только территорию Украины, но и Белоруссию, Поволжье, Южный Урал, Северный Кавказ, западную Сибирь и Казахстан.

«Если говорить о самом голодоморе, о его отрицании, понятно, что голодомор был. Вопрос в том, как его представлять. Неужели только несчастная Украина пострадала? Нет. Страдали все республики СССР и не только. Годы были ужасные, неурожайные. Были и внутренние причины голода, и внешние. Это не значит, что в то время все ополчились против одной самой несчастной Украины. Это была общая беда», — считает собеседник ФАН.

В начале 90-х годов украинские политики националистического толка начали манипуляцию фактами о том периоде. В 2006 году при президенте Викторе Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, закрепивший понятие «голодомор» как геноцид украинского народа.

По данным замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна, больше всего погибших в то время было зафиксировано в Казахстане — 22,4% населения. Украина заняла второе место — 13,3%. Однако в Казахстане никто не пытается привязаться к прошлому, вводя ответственность за события фактически столетней давности, поскольку пострадали все народы, населявшие Советский Союз.