В Черногории уличный пес бесстрашно спас девушку от грабителя

Подгорица, 26 ноября. В столице Черногории бездомный пес спас девушку от грабителя. Кадры спасения опубликовали в Facebook.

На записи видно, как злоумышленник в желтом балахоне преследует свою жертву на улице. Приблизившись к девушке, он попытался выхватить у нее из рук сумку. Но его коварному умыслу внезапно помешал оказавшийся неподалку храбрый бездомный пес.

Животное бросилось на преступника, после чего он был вынужден спасаться бегством, пишет «Инфореактор». Но безнаказанным он не ушел: собака успела укусить его за ногу.

В комментариях пользователи окрестили храброго пса Медведем, отмечает телеканал 360.