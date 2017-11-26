Эксперт объяснил, как повлиял «перегруз» на пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан»

Москва, 26 ноября. Сообщение командования ВМС Аргентины о том, что пропавшая подводная лодка «Сан-Хуан» отправилась в роковое плавание с расширенным составом на борту — кроме 37 матросов и офицеров, там находились еще семь человек, в том числе двое бойцов подводного спецназа ВМС Аргентины и сотрудник разведки — вызвало оживление в СМИ, которые предположили, что наличие лишних людей на борту может быть связано с пропажей лодки. Между тем, такой «перегруз» является на подводных судах обычным делом, рассказал заместитель главного редактора журнала Минобороны «Воин России» капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, присутствие на борту подводных судов сверхштатного экипажа является совершенно обычным делом в военных флотах многих стран мира. Как рассказал капитан изданию «Экономика сегодня», на борту подводных лодок регулярно присутствуют штабные военные, разведчики, военные журналисты или технические специалисты, которые помогают в обслуживании и модернизации подлодки.

Даже более того, отметил эксперт, во время длительных переходов на борту подводной лодки может находиться и два полных экипажа, так что наличие лишних семи человек на борту аргентинской подлодки не говорит ни о «перегрузе», ни о каких-либо проблемах на борту подводной лодки.

Напомним, в течение 10 дней усилия поисковых команд по поиску предположительно затонувшей подлодки «Сан-Хуан» не дали результатов. Эксперты считают, что шансов найти подводников живыми практически не осталось.