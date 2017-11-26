Иномарка насмерть сбила пешехода в Новокузнецке

Кемерово, 26 ноября. Водитель автомобиля Honda Accord насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома №75 по улице Тореза в Новокузнецке Кемеровской области.

Иномарка двигалась по улице Тореза в направлении проспекта Советской Армии со стороны улицы Клименко. Водитель автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на управление ГИБДД по Кемеровской области. Пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия будет проведена проверка. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам быть внимательнее: следует переходить проезжую часть в установленных местах, а к одежде прикрепить световозвращающие элементы.