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В США не обнаружили «зеркальности» в российском законе о СМИ-иноагентах
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    В США не обнаружили «зеркальности» в российском законе о СМИ-иноагентах

    11:14  26 Ноября 2017
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    В США не обнаружили «зеркальности» в российском законе о СМИ-иноагентах

    Вашингтон, 26 ноября. Глава Совета правительственного агентства США (BBG), курирующего американские государственные СМИ, Джон Лансинг прокомментировал закон о СМИ-иноагентах в России, принятый в ответ на ограничения работы RT и Sputnik в Штатах. По его мнению, в российском законе нет «зеркальности».

    В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте BBG, Лансинг воздержался от рассуждений на тему, как «новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу», подчеркнув, что любое их определение, как действия по принципу взаимности, «сильно искажает действительность».

    По мнению чиновника, у RT и Sputnik есть те возможности распространения: «возможность свободно действовать в США», которых нет у американских СМИ. 

    Так, он утверждает, что международным медиаресурсам США, включая «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», запрещено иметь телевидение и радио в России», но  не упоминает факт вещания в России, например CNN, а также выхода в эфире «Радио Свобода» на АМ-частотах.

    Не говорит он и о том, что ни одно американское СМИ не зарегистрировано в России как иностранный агент, но отмечает, что «BBG будет рад», если американские компании, в том числе международным медиаресурсы США (в частности, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода») получат «те же права и возможности в России, которыми обладают российские сети в США».

    Напомним, 13 ноября Минюст США внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иноагентов. В ответ  России приняли закон, согласно которому СМИ, которые получают иностранное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала его принятие вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #rt #сми #иноагенты #bbg #зеркальность
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