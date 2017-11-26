СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом

Вашингтон, 26 ноября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон решил не направлять основных дипломатов в Индию на бизнес-саммит из-за дочери главы Белого дома Иванки Трамп, которая возглавляет американскую делегацию. Об этом передает телеканал CNN.

Secretary of State Rex Tillerson's senior team is planning to skip Ivanka Trump's trip to India amid reports of tensions between Tillerson and the White House https://t.co/yAAHqEtPsq pic.twitter.com/MfxFuZoQmN — CNN International (@cnni) November 25, 2017

Согласно информации телеканала, решение Тиллерсона связано с неуважением к дочери миллиардера на фоне напряженности между президентом и госсекретарем, пишет «Ньюинформ».

«Никому рангом старше, чем заместитель помощника госсекретаря, не разрешено участвовать. Госсекретарь и его помощники настояли, что все поездки должны подлежать согласованию, даже мельчайшие детали», — подчеркнул собеседник.

Источник также добавил, что министр «не отправит никого из высокопоставленных лиц, потому что не намерен поддерживать Иванку».

Собеседник уточнил, что в данном контексте речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом».

Напомним, ранее 45-й глава США затруднился ответить, останется ли Тиллерсон на своем посту на протяжении всего срока его президентства.