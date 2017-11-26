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Политика
СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом
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    СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом

    11:09  26 Ноября 2017
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    СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом

    Вашингтон, 26 ноября. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон решил не направлять основных дипломатов в Индию на бизнес-саммит из-за дочери главы Белого дома Иванки Трамп, которая возглавляет американскую делегацию. Об этом передает телеканал CNN. 

    Согласно информации телеканала, решение Тиллерсона связано с неуважением к дочери миллиардера на фоне напряженности между президентом и госсекретарем, пишет «Ньюинформ».

    СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом

    «Никому рангом старше, чем заместитель помощника госсекретаря, не разрешено участвовать. Госсекретарь и его помощники настояли, что все поездки должны подлежать согласованию, даже мельчайшие детали», — подчеркнул собеседник.

    Источник также добавил, что министр «не отправит никого из высокопоставленных лиц, потому что не намерен поддерживать Иванку». 

    СМИ нашли новую виновницу «раскола» между Госдепом и Белым домом

    Собеседник уточнил, что в данном контексте речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом».

    Напомним, ранее 45-й глава США затруднился ответить, останется ли Тиллерсон на своем посту на протяжении всего срока его президентства.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #белый дом #иванка трамп #тиллерсон #госдепартамент
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