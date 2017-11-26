Юристы рассказали, как будут оспаривать антикрымские санкции в судах



Симферополь, 26 ноября. Первые иски, оспаривающие санкции против Крыма, могут быть поданы уже в 2018 году. Сейчас юристы работают в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций, а второе - оспаривание санкций против Крыма в целом.

Об этом сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

По его словам, пока говорить о каких-то результатах рано. Говоря об оспаривании персональных санкций, он пояснил, что тут юристы хотят выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были «без сомнений санкции применены необоснованно».

По второму направлению, по его словам, юристы работают в тесном контакте с МИДом, Минюстом.

«Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен», — подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 95% крымчан высказались за присоединение к России.

