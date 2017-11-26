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Юристы рассказали, как будут оспаривать антикрымские санкции в судах
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    Юристы рассказали, как будут оспаривать антикрымские санкции в судах

    10:39  26 Ноября 2017
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    Юристы рассказали, как будут оспаривать антикрымские санкции в судах
    Симферополь, 26 ноября. Первые иски, оспаривающие санкции против Крыма, могут быть поданы уже в 2018 году. Сейчас юристы работают в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций, а второе - оспаривание санкций против Крыма в целом.

    Об этом сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

    По его словам, пока говорить о каких-то результатах рано. Говоря об оспаривании персональных санкций, он пояснил, что тут юристы хотят выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были «без сомнений санкции применены необоснованно».

    По второму направлению, по его словам, юристы работают в тесном контакте с МИДом, Минюстом. 

    «Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен», — подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 95% крымчан высказались за присоединение к России.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #суд #крым #юристы
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