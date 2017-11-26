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Украина
Рейды по клубам и «уголовка»: Украина собирается увеличить призыв в ВСУ на 2 тыс. человек
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    Рейды по клубам и «уголовка»: Украина собирается увеличить призыв в ВСУ на 2 тыс. человек

    10:54  26 Ноября 2017
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    Рейды по клубам и «уголовка»: Украина собирается увеличить призыв в ВСУ на 2 тыс. человек

    Киев, 26 ноября. За неделю до окончания осеннего призыва украинское правительство решило увеличить число новобранцев на 2 тыс. человек. 

    По словам украинских политиков, дополнительные силы нужны Вооруженным силам Украины для охраны арсеналов, баз и военных складов. Впрочем, граждане Украины не особо «рвутся в бой» и придумывают различные уловки, чтобы «откосить» от армии.

    По словам специалистов, в течение последних лет призыв выполняется не более чем на 70%. Военкоматы вынуждены за семь дней найти 2 тыс. новобранцев. Из-за нехватки призывников военные идут на крайние меры, передает RT.

    Например, 28 октября текущего года киевская полиция нагрянула с проверкой в ночной клуб Jugendhub и задержала 12 «уклонистов от армии».

    Рейды по клубам и «уголовка»: Украина собирается увеличить призыв в ВСУ на 2 тыс. человек

    В то же время в официальных заявлениях представители Генштаба Украины уверяют, что призыв идет согласно графику и никаких проблем нет.

    Однако на самом деле все не так. Как отметил источник в ВСУ, план по призыву в большинстве областей Украины не выполнен.

    По словам начальника киевского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, в течение последних четырех лет на Украине не было ни единого призыва, который смогли бы выполнить даже на 70%.

    Рейды по клубам и «уголовка»: Украина собирается увеличить призыв в ВСУ на 2 тыс. человек

    «Потому что традиционно не особо много людей, которые бы хотели служить в ВСУ и оказаться в зоне военных действий», — уточнил эксперт.

    Теперь Киев планирует ужесточать контроль за призывниками и привлекать уклонистов к уголовной ответственности.  

    Автор: Дана Балан
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