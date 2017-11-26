Сирия: МО РФ сообщило о нарушениях прекращения огня в Алеппо, Латакии, Хомсе и Дамаске

Москва, 26 ноября. Минобороны РФ сообщило о пяти нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Пять случаев стрельбы произошли в четырех провинциях.

В военном ведомстве также сообщается данные об обстановке в зонах деэскалации, она оценивается как стабильная. Нарушения прекращения огня зафиксировали в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Дамаск.

«За сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Хомс – один, Дамаск – два», — говорится в информационном бюллетене МО РФ.

В документе также сообщается, что турецкой частью представительства зафиксировала шесть два нарушения в провинции Алеппо и четыре – в провинции Дамаск.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились и новые соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.