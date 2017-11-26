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Сирия: МО РФ сообщило о нарушениях прекращения огня в Алеппо, Латакии, Хомсе и Дамаске
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    Сирия: МО РФ сообщило о нарушениях прекращения огня в Алеппо, Латакии, Хомсе и Дамаске

    10:24  26 Ноября 2017  /обновлено: 10:32  26 Ноября 2017
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    Сирия: МО РФ сообщило о нарушениях прекращения огня в Алеппо, Латакии, Хомсе и Дамаске

    Москва, 26 ноября. Минобороны РФ сообщило о пяти нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Пять случаев стрельбы произошли в четырех провинциях.

    В военном ведомстве также сообщается данные об обстановке в зонах деэскалации, она оценивается как стабильная. Нарушения прекращения огня зафиксировали в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Дамаск.

    «За сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Хомс – один, Дамаск – два», — говорится в информационном бюллетене МО РФ. 

    В документе также сообщается, что турецкой частью представительства зафиксировала шесть два нарушения в провинции Алеппо и четыре – в провинции Дамаск.

    В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились и новые соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #нарушения #прекращение огня
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