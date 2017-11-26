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Названа дата начала продаж нового кроссовера Haima S5 в России
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    Названа дата начала продаж нового кроссовера Haima S5 в России

    10:29  26 Ноября 2017
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    Названа дата начала продаж нового кроссовера Haima S5 в России

    Пекин, 26 ноября. Обновленный внедорожник Haima S5 появится в дилерских центрах России к началу будущего года. Автомобиль построен на модернизированной платформе от Mazda Tribute 2000 года. 

    Отмечается, что компактный кроссовер Haima S5 отличается от моделей предыдущей линейки целым рядом обновлений, в том числе речь идет о новой радиаторной решетке, отделке салона и усовершенствованном руле.

    Кроме того, автомобиль оснащен 1,2-литровым 3-цилиндировым мотором с турбонаддувом, пишет «Политэксперт».

    Уточняется, что транспортное средство будет доступно с 1,6-литровым атмосферным двигателем производительностью 112 лошадиных сил и 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 154 «лошадок».

    Также сообщается, что стоимость нового кроссовера начинается от 629 тыс. рублей. 

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #машина #haima s5
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