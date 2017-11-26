Названа дата начала продаж нового кроссовера Haima S5 в России

Пекин, 26 ноября. Обновленный внедорожник Haima S5 появится в дилерских центрах России к началу будущего года. Автомобиль построен на модернизированной платформе от Mazda Tribute 2000 года.

Отмечается, что компактный кроссовер Haima S5 отличается от моделей предыдущей линейки целым рядом обновлений, в том числе речь идет о новой радиаторной решетке, отделке салона и усовершенствованном руле.

Кроме того, автомобиль оснащен 1,2-литровым 3-цилиндировым мотором с турбонаддувом, пишет «Политэксперт».

Уточняется, что транспортное средство будет доступно с 1,6-литровым атмосферным двигателем производительностью 112 лошадиных сил и 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 154 «лошадок».

Также сообщается, что стоимость нового кроссовера начинается от 629 тыс. рублей.