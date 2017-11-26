Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода в Новокузнецке
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

    10:05  26 Ноября 2017
    47

    Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

    Волгоград, 26 ноября. При столкновении легкового автомобиля с «Газелью» с пассажирами под Волгоградом погибли четверо, в том числе маленький ребенок. Четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести.

    В главном управлении МВД по Волгоградской области рассказали, что смертельное ДТП произошло в то время, когда в Среднеахтубинском районе области выпал первый снег на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Об аварии стало известно около 21.00 в субботу.

    «Водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с «Газелью», — рассказали РИА Новости в региональном МЧС. — Автомобиль ехал на «летней резине», что могло стать одной из причин аварии».

    Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

    В результате аварии погибли находившиеся в автомобиле ВАЗ четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. В «Газели» пострадали четверо, получив различные травмы, в том числе годовалый младенец и восьмилетний ребенок.

    Вчера телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о том, что «Газель» в Москве сбила пешехода на Кутузовском проспекте, из-за чего было перекрыто движение по нескольким полосам.

     

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть