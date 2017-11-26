Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

Волгоград, 26 ноября. При столкновении легкового автомобиля с «Газелью» с пассажирами под Волгоградом погибли четверо, в том числе маленький ребенок. Четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести.

В главном управлении МВД по Волгоградской области рассказали, что смертельное ДТП произошло в то время, когда в Среднеахтубинском районе области выпал первый снег на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Об аварии стало известно около 21.00 в субботу.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с «Газелью», — рассказали РИА Новости в региональном МЧС. — Автомобиль ехал на «летней резине», что могло стать одной из причин аварии».

В результате аварии погибли находившиеся в автомобиле ВАЗ четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. В «Газели» пострадали четверо, получив различные травмы, в том числе годовалый младенец и восьмилетний ребенок.

Вчера телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о том, что «Газель» в Москве сбила пешехода на Кутузовском проспекте, из-за чего было перекрыто движение по нескольким полосам.