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Украина
Воспитательница детсада на Украине избила ребенка ногами на глазах у матери
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    Воспитательница детсада на Украине избила ребенка ногами на глазах у матери

    10:28  26 Ноября 2017
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    Воспитательница детсада на Украине избила ребенка ногами на глазах у матери

    Николаев, 26 ноября. Украинка из Николаева обратилась в полицию, после того, как увидела, что немолодая воспитательница избивает ее дочь. Мать пришла за девочкой пораньше, чтобы сдать деньги на поход детей в театр и была совершенно неготова к увиденной сцене.

    Зайдя в группу детсада, мать увидела, как воспитательница хватает ребенка за платье, бросает на пол и бьет ногами по спине.

    «Дочь закричала, воспитательница закричала, воспитательница повернулась в шоковом состоянии и сказала «простите, это впервые, такого больше не повторится», — рассказал мать украинскому изданию ТСН.

    Мать немедленно бросилась разбираться к заведующей, однако встретила здесь совершенно иное отношение: заведующая садиком заявила, что за спиной у воспитательницы «40 лет безупречного стажа» и она «пыталась успокоить ребенка во время припадка». Избившая ребенка воспитательница, между тем, уволилась из детского сада на следующий же день, а мать пошла в полицию.

    Воспитательница детсада на Украине избила ребенка ногами на глазах у матери

    «Ни один ребенок не заслуживает такого обращения с собой, каким бы он ни был, резвый, не резвый, капризный, не капризный», — возмущается мать.

    А дети в саду, после того, как стало известно, что заслуженная воспитательница больше не придет, один за другим стали рассказать, что она била их. «Меня она еще не очень сильно била», — пересказывают слова своих детей другие родители.

    Автор: Валентин Меликов
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