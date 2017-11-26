Американцы потратили онлайн в «черную пятницу» рекордную сумму

Вашингтон, 26 ноября. Американские онлайн-магазины после «черной пятницы» (Black Friday) и Дня благодарения зарегистрировали продажи на рекордную сумму в 7,9 млрд долларов. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на данные Adobe Analytics.

По статистическим данным, по сравнению с показателями минувшего года доля продаж выросла на 17,9%.

Black Friday, Thanksgiving online sales climb to record high https://t.co/NGyhGTBdbC — Reuters Top News (@Reuters) November 26, 2017

Специалисты полагают, что во время «киберпонедельника», онлайн-аналога «черной пятницы», граждане Соединенных Штатов Америки потратят порядка 6,6 млрд долларов.

Напомним, как ранее передавал телеканал «360», активистка скандального движения Femen устроила «черную пятницу» в кондитерской украинского президента Петра Порошенко.