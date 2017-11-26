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Экономика
Американцы потратили онлайн в «черную пятницу» рекордную сумму
Экономика
Американцы потратили онлайн в «черную пятницу» рекордную сумму
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    Американцы потратили онлайн в «черную пятницу» рекордную сумму

    9:44  26 Ноября 2017
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    Американцы потратили онлайн в «черную пятницу» рекордную сумму

    Вашингтон, 26 ноября. Американские онлайн-магазины после «черной пятницы» (Black Friday) и Дня благодарения зарегистрировали продажи на рекордную сумму в 7,9 млрд долларов. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на данные Adobe Analytics.

    По статистическим данным, по сравнению с показателями минувшего года доля продаж выросла на 17,9%.

    Специалисты полагают, что во время «киберпонедельника», онлайн-аналога «черной пятницы», граждане Соединенных Штатов Америки потратят порядка 6,6 млрд долларов. 

    Напомним, как ранее передавал телеканал «360», активистка скандального движения Femen устроила «черную пятницу» в кондитерской украинского президента Петра Порошенко. 

    Автор: Дана Балан
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    #сша #экономика #черная пятница #покупки
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