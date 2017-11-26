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Ряд авиакомпаний отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана
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    Ряд авиакомпаний отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана

    9:31  26 Ноября 2017
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    Ряд авиакомпаний отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана

    Кута, 26 ноября. В Индонезии на острове Бали из-за второго за семь дней извержения вулкана Агунг нарушилось международное авиационное сообщение. Об этом в воскресенье передает агентство Associated Press. 

    По данным агентства, после извержения вулкан выбросил в воздух столп пепла высотой порядка 1,5 километра.

    Уточняется, что облако из пепла прошло в стороне от воздушной гавани Бали, которая осталась открытой. Однако авиационные перевозчики решили не рисковать и отменили несколько международных рейсов.

    Индонезийские власти уверяют, что туристам и местным жителям ничего не угрожает, поскольку уровень опасности вулкана не был повышен.

    Как ранее передавал телеканал «360», вулкан Агунг начал извержение 21 ноября.

    Автор: Дана Балан
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    #вулкан #бали #рейсы #самолеты #извержение
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