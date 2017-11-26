Ряд авиакомпаний отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана

Кута, 26 ноября. В Индонезии на острове Бали из-за второго за семь дней извержения вулкана Агунг нарушилось международное авиационное сообщение. Об этом в воскресенье передает агентство Associated Press.

По данным агентства, после извержения вулкан выбросил в воздух столп пепла высотой порядка 1,5 километра.

Some Bali flights resume after volcano interrupts travel https://t.co/7AFWyokmPC pic.twitter.com/fG1yaahZc8 — Reuters Top News (@Reuters) November 26, 2017

Уточняется, что облако из пепла прошло в стороне от воздушной гавани Бали, которая осталась открытой. Однако авиационные перевозчики решили не рисковать и отменили несколько международных рейсов.

Индонезийские власти уверяют, что туристам и местным жителям ничего не угрожает, поскольку уровень опасности вулкана не был повышен.

Mount Agung volcano in Bali, the resort island of Indonesia, continued eruption earlier Sunday, spewing ash cloud more than 1,500 meters in height. Flights banned in the territory. pic.twitter.com/BAPPGH5TrY — People's Daily,China (@PDChina) November 26, 2017

Как ранее передавал телеканал «360», вулкан Агунг начал извержение 21 ноября.