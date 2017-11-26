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Россия
Собянин: Производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем в глубинке
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    Собянин: Производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем в глубинке

    9:33  26 Ноября 2017
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    Собянин: Производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем в глубинке

    Москва, 26 ноября. Во время обсуждения роли огромных городских агломераций в будущем России московский градоначальник Сергей Собянин отметил, что производительность труда в Москве гораздо выше, чем в среднем по России — особенно в сравнении с российской глубинкой. Собянин выразил поддержку развития агломераций в России.

    «На примере Российской Федерации могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. А если взять сельскую местность — то в пять, шесть и семь раз», — объявил мэр Москвы.

    Собянин: Производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем в глубинке

    Собянин отметил, что московская агломерация в настоящее время насчитывает около 30–35 млн человек населения — то есть до четверти населения всей России. Такое количество выходит, если включить в число жителей московской агломерации тех, кто проживает в регионах на ее границах и регулярно приезжает в Москву для работы из ближайших городов, таких как Владимир, Тверь, Ржев, Тула и Рязань.

    По мнению московского градоначальника, будущее России — в создании подобных агломераций. На развитие их Собянин предложил выделять государственные гранты, сообщает агентство «Москва».

    Собянин: Производительность труда в Москве в 5-7 раз выше, чем в глубинке

    Автор: Валентин Меликов
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