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Технологии
Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети
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    Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети

    9:15  26 Ноября 2017
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    Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети

    Нью-Йорк, 26 ноября. Видеоконцепт потенциального смартфона, который могла бы выпустить американская компания Tesla, разместили в Сети. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Concept Creator. 

    Эксперты отметили, что в девайсе установлена двойная камера. Также телефон имеет безрамочный дисплей и металлический корпус.

    Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети

    Стоит отметить, что о производстве смартфонов в компании Tesla на данный момент не задумываются, поэтому о технических параметрах и предположительной дате выпуска гаджета говорить не приходится.

    Как ранее передавал телеканал «360», глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем компания выпустит электрический пикап. 

    Автор: Дана Балан
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    #технологии #tesla #смартфон
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