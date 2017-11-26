Видео с новым смартфоном Tesla Phone опубликовали в Сети

Нью-Йорк, 26 ноября. Видеоконцепт потенциального смартфона, который могла бы выпустить американская компания Tesla, разместили в Сети. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Concept Creator.

Tesla Phone (2018) Introduction Concept Trailer, With Specifications, Simply Beautiful https://t.co/VhQjTGcQFV — SCIENCE & KNOWLEDGE (@SAKYOUTUBE) November 21, 2017

Эксперты отметили, что в девайсе установлена двойная камера. Также телефон имеет безрамочный дисплей и металлический корпус.

Стоит отметить, что о производстве смартфонов в компании Tesla на данный момент не задумываются, поэтому о технических параметрах и предположительной дате выпуска гаджета говорить не приходится.

Как ранее передавал телеканал «360», глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем компания выпустит электрический пикап.