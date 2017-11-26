Талалаев объяснил, почему считает Путина «красавчиком»

Тамбов, 26 ноября. Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Андрей Талалаев назвал российского лидера Владимира Путина «красавчиком», отвечая на вопросы болельщиков тамбовского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Тамбова».

Российский специалист подчеркнул, что Путин делает все, чтобы Россия двигалась вперед.

«Что касается Путина. Красавчик ли он? Конечно, красавчик. Человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед. И дай бог, чтобы Россия процветала», — отметил Талалаев.

Напомним, ранее ряд спортивных звезд вступили в общественное движение «Команда Путина», о создании которого объявил нападающий сборной России и хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Российской Федерации считают Путина гарантом стабильности.

Владимир Путин. Биография