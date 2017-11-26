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Япония объявила о планах высадки астронавтов на Луну в 2020-х годах
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    Япония объявила о планах высадки астронавтов на Луну в 2020-х годах

    9:14  26 Ноября 2017  /обновлено: 9:22  26 Ноября 2017
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    Япония объявила о планах высадки астронавтов на Луну в 2020-х годах

    Токио, 26 ноября. Правительство Японии в будущем десятилетии планирует существенно расширить участие страны в освоении космоса: уже в 2020 году японское космическое агентство (JAXA) надеется осуществить высадку своих астронавтов на Луну. Кроме того, Япония будет принимать участие в создании запланированной NASA и Роскосмосом космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны — эта станция должна стать шагом человечества на пути к другим планетам.

    Как отмечают в правительстве Японии, для них участие в исследовании космоса несет не только важные научные результаты, но и является способом повысить конкурентность космических исследований, сообщает RT. Как отмечают в JAXA, они уже принимали активное участие на МКС, однако работа существующей станции запланирована только до 2024 года — что будет дальше, пока что неизвестно и Япония хочет сразу же присоединиться к участию в создании нового форпоста человечества на орбите Луны.

    Япония объявила о планах высадки астронавтов на Луну в 2020-х годах

    Напомним, ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о том, что Роскосмос будет заниматься созданием шлюзовых модулей «Международной лунной станции», как уже назвали в российских СМИ проект Deep Space Gateway.

    Автор: Валентин Меликов
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