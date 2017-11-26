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Иран пригрозил увеличить дальность полета своих ракет
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    Иран пригрозил увеличить дальность полета своих ракет

    8:53  26 Ноября 2017
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    Иран пригрозил увеличить дальность полета своих ракет

    Тегеран, 26 ноября. Заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами сообщил, что Иран увеличит дальность своих ракет, если Европа будет угрожать стране. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на FARS. 

    Он объяснил, что Тегеран не шел на такой шаг, потому что ранее не ощущал никаких угроз со стороны Европы.

    «До этого момента мы чувствовали, что Европа не является угрозой, поэтому мы не увеличили дальность наших ракет. Но если Европа захочет превратиться в угрозу, мы увеличим дальность», — решительно подчеркнул Салами.

    Он также добавил, что Тегеран не увеличивает дальность ракет, составляющую на данный момент две тыс. км., не по причине дефицита технологий, а из-за соблюдения определенной стратегии. 

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что ЕС не собирается вводить новые ограничения в отношении Ирана.

    Автор: Дана Балан
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    #иран #тегеран #ракеты #европа #политика #салами
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