Сирия: решение Трампа отказаться от поставок оружия курдам удивило Пентагон и Госдеп

Вашингтон, 26 ноября. Заявления Турции о том, что в ходе переговоров президент Дональд Трамп обещал своему турецкому коллеге отказаться от поставок вооружения сирийским курдам из «Сил народной самообороны» (YPG), стали неожиданностью для официальных лиц в Пентагоне и Госдепартаменте США. Представители ведомств заявили, что не располагают никакой информацией о том, что США выполнят требования Анкары.

Первым о прекращении поставок оружия курдам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: Трамп, по его словам, сказал, что «эта бессмыслица давно должна была прекратиться». В минувшую пятницу Белый дом официально признал, что Вашингтон меняет свою политику по отношению к курдам.

«Изначально команда президента по национальной безопасности была удивлена заявлением турецкой стороны, и не могла дать по этому поводу каких-то определенных комментариев, — отмечает The Washington Post. — в Госдепе заявили, что все вопросы необходимо задавать Белому дому, а Национальный совет безопасности США воздерживается от комментариев».

В Пентагоне также заявили, что не было оповещены о столь радикальных изменениях.

Напомним, Турция решительно возражает против поставок оружия из США сирийским курдам, поскольку оно попадает в руки сепаратистам из «Рабочей партии Курдистана». Всего несколько месяцев назад, как сообщала «Газета.ru», министр обороны США Джеймс Мэттис отвечал на турецкие претензии, что США «будут поставлять курдам оружие столько, сколько потребуется» и не намерены забирать его назад.