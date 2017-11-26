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Политика
Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры
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    Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

    8:41  26 Ноября 2017
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    Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

    Варшава, 26 ноября. Польские власти утомились намекать официальному Киеву, что неприемлемо героизировать ОУН-УПА1 (террористическая группировка запрещена в России) и Степана Бандеру, если украинское руководство рассчитывает на дружбу с Варшавой.

    Польские политики постоянно напоминают, что считают убийцами участников УПА1 (запрещена в России). Об этом накануне передавало польское телевидение. 

    Стоит отметить, что «просто так» польское телевидение вообще ничего не показывает и не освещает, а значит, что чаша терпения у поляков переполнена, и вопросы к украинцам посыпались с новой силой.

    Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

    Варшава решительно не понимает, по какой причине на Украине «как героев почитают убийц и головорезов», на руках которых огромное количество преступлений. Польша поставила украинскому соседу ультиматум.

    Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский открытым текстом заявил, что украинский лидер Петр Порошенко может даже не надеется на хорошее отношение со стороны Польши, пока Украина будет пытаться построить «славную историю на крови поляков, которых перерезали убийцы из УПА». 

    Кроме того, Качиньский заявил, что польско-украинские отношения на сегодняшний день стоят «под вопросом», и все зависит от того, как поведет себя Киев.

    Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

    Варшава устала намекать Украине на «конфуз» с героизацией Бандеры и перешла к открытым действиям. Польский премьер Беата Шидло попыталась объяснить Киеву, что Варшава является лидером Вышеградской группы, куда также входят Словакия и Венгрия, и задает тон политике Евросоюза.

    Чаша терпения переполнена: Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

    Однако, как стало известно ранее, Киев успел разругаться и с Братиславой, и с Будапештом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #польша #украина #оун #варшава #бандера #политика #упа
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