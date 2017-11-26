Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения

Буэнос-Айрес, 26 ноября. Командование ВМС Аргентины сообщило о том, что два моряка, которые числились в списках плавсостава пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», на самом деле покинули подводную лодку незадолго до ее отправления в роковое плавание. Кроме того, в ВМС признали, что количество моряков на борту превышал штатное расписание — в плавание вышли 44 моряка вместо 37.

Как сообщил аргентинским СМИ официальный представитель ВМС Энрике Бальби, один из моряков был отпущен в увольнительную перед отправлением подлодки — ему необходимо было навестить заболевшую мать. Еще одному разрешили остаться на берегу, поскольку ему необходимо было закончить оформление документов на купленный дом. Кроме того, с подлодки сошел один из лейтенантов, место которого занял другой офицер, сообщает RT.

Что интересно, «лишние» члены экипажа, который отправился на «Сан-Хуане» из Ушуайи в Мар-дель-Плата, не были подводниками — среди них было два боевых пловца спецназа аргентинского военного флота и сотрудник разведывательной службы ВМС Аргентины.

Ранее «Газета.ru», сообщала, что, по данным флота, перед исчезновением «Сан-Хуана» в предполагаемом районе его местонахождения была зафиксирована «звуковая аномалия» — одиночное мощное событие, подобное взрыву. В настоящее время, по оценкам экспертов, практически нет шансов на то, что пропавшие моряки будут найдены живыми.