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Весь мир
Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения
Весь мир
Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения
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    Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения

    8:19  26 Ноября 2017
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    Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения

    Буэнос-Айрес, 26 ноября. Командование ВМС Аргентины сообщило о том, что два моряка, которые числились в списках плавсостава пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», на самом деле покинули подводную лодку незадолго до ее отправления в роковое плавание. Кроме того, в ВМС признали, что количество моряков на борту превышал штатное расписание — в плавание вышли 44 моряка вместо 37.

    Как сообщил аргентинским СМИ официальный представитель ВМС Энрике Бальби, один из моряков был отпущен в увольнительную перед отправлением подлодки — ему необходимо было навестить заболевшую мать. Еще одному разрешили остаться на берегу, поскольку ему необходимо было закончить оформление документов на купленный дом. Кроме того, с подлодки сошел один из лейтенантов, место которого занял другой офицер, сообщает RT.

    Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения

    Что интересно, «лишние» члены экипажа, который отправился на «Сан-Хуане» из Ушуайи в Мар-дель-Плата, не были подводниками — среди них было два боевых пловца спецназа аргентинского военного флота и сотрудник разведывательной службы ВМС Аргентины.

    Ранее «Газета.ru», сообщала, что, по данным флота, перед исчезновением «Сан-Хуана» в предполагаемом районе его местонахождения была зафиксирована «звуковая аномалия» — одиночное мощное событие, подобное взрыву. В настоящее время, по оценкам экспертов, практически нет шансов на то, что пропавшие моряки будут найдены живыми.

    Автор: Валентин Меликов
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