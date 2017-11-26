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Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»
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    Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»

    8:05  26 Ноября 2017
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    Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»

    Москва, 26 ноября. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший глава министерства финансов России Алексей Кудрин заявил, что сожалеет из-за принятия закона о СМИ-иноагентах. 

    По словам экс-министра, этот закон чересчур «жестокий».

    «Я считаю, что сам закон об иностранных агентах, соответствующий закон об НКО, который учитывает эти нормы, слишком жесткий, считаю, что многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам», — заявил он. 

    Кудрин также уточнил, что и «расширение этого статуса на СМИ» аналогично воспринимает с сожалением.

    Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», в минувшую субботу, 25 ноября, глава российского государства Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. 

    Ранее Кудрин доложил российскому президенту о предложениях по бюджетной и налоговой политике.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кудрин #сми-иноагенты
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