Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»

Москва, 26 ноября. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший глава министерства финансов России Алексей Кудрин заявил, что сожалеет из-за принятия закона о СМИ-иноагентах.

По словам экс-министра, этот закон чересчур «жестокий».

«Я считаю, что сам закон об иностранных агентах, соответствующий закон об НКО, который учитывает эти нормы, слишком жесткий, считаю, что многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам», — заявил он.

Кудрин также уточнил, что и «расширение этого статуса на СМИ» аналогично воспринимает с сожалением.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», в минувшую субботу, 25 ноября, глава российского государства Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах.

Ранее Кудрин доложил российскому президенту о предложениях по бюджетной и налоговой политике.

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