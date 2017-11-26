Кудрин назвал закон Путина о СМИ-иноагентах «слишком жестоким»
Москва, 26 ноября. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший глава министерства финансов России Алексей Кудрин заявил, что сожалеет из-за принятия закона о СМИ-иноагентах.
По словам экс-министра, этот закон чересчур «жестокий».
«Я считаю, что сам закон об иностранных агентах, соответствующий закон об НКО, который учитывает эти нормы, слишком жесткий, считаю, что многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам», — заявил он.
Кудрин также уточнил, что и «расширение этого статуса на СМИ» аналогично воспринимает с сожалением.
Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», в минувшую субботу, 25 ноября, глава российского государства Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах.
Ранее Кудрин доложил российскому президенту о предложениях по бюджетной и налоговой политике.