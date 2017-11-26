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#Соцсети
Переел шоколада: на Украине ответили Порошенко на призыв «покаяться за голодомор»
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    Переел шоколада: на Украине ответили Порошенко на призыв «покаяться за голодомор»

    7:57  26 Ноября 2017
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    Переел шоколада: на Украине ответили Порошенко на призыв «покаяться за голодомор»

    Киев, 26 ноября. Прозвучавший вчера из уст президента Украины Петра Порошенко призыв к России «покаяться за голодомор» на Украине привлек большое внимание пользователей социальных сетей. Как оказалось, даже на Украине многие не готовы верить «национальной украинской истории», в которой массовый голод в Советском Союзе считается целенаправленным геноцидом украинского народа.

    «Не признавать голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост», — объявил Порошенко.

    По всей видимости, украинский президент забыл, что к власти пришел на плечах людей, которые прославили украинских палачей Холокоста, помогавших гитлеровцам истреблять еврейское население Украины.

    В России очередные претензии Порошенко к России вызвали сдержанное возмущение — никто, в общем-то, и не ожидает уже, что Порошенко скажет о России что-то хорошее.

    «Переел шоколада», — смеются россияне в соцсетях.

    «В Поволжье погибло не меньше людей, — напоминают знакомые с историей. — Эти игры с историей порошенковской хунте боком выйдут. Пусть лучше Порошенко покается перед народом, который на Донбассе который год под щедрыми обстрелами живёт».

    А вот украинские пользователи реагируют на заявления Порошенко куда живее — ведь именно его считают ответственным за разорение, наступившее на Украине после Евромайдана.

    «Срам! И этот человек будет что-то рассказывать про голодомор, — эмоционально реагируют украинцы на странице Порошенко в Facebook. — В историю ты войдешь как самое позорное пятно на Украине за всю ее историю. Позор!»

    Сторонники украинской национальной самостийности в ответ пытаются убеждать, что сейчас все «на самом деле» не так плохо — ведь сейчас «это называется Свобода», а украинцев даже «выпускают за границу заработать на квартиру детям».

    «А то, что сейчас происходит, это не геноцид украинского народа? С жиру бесится, а люди уезжают из родной страны в поисках источников пропитания для собственной семьи», — злятся украинцы.

    «Кто бы осуждал! Этот президент войдёт в историю Украины, как самый циничный, лживый, не любящий народ президент! — возмущаются читатели президентской страницы. — Да, голодомор был, но слушать осуждение из уст этого человека противно!»

    Автор: Валентин Меликов
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    #порошенко
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