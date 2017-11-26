Командир базы ВМС Аргентины подал в отставку на фоне поисков пропавшей подлодки

Мар-дель-Плата, 26 ноября. СМИ стало известно, что командующий базы военно-морских сил Аргентины «Мар-дель-Плата» Габриэль Гонсалес подал в отставку на фоне продолжающихся поисков исчезнувшей подводной лодки «Сан-Хуан». Журналисты выяснили, что контр-адмирал Гонсалес попросил уволить его на пенсию три дня назад.

Контр-адмирал отвечал за прием на базе родственников всех 44 матросов и офицеров с пропавшей подводной лодки и информирование их о ходе поисковых работ. Официальный представитель ВМС Аргентины никак не прокомментировал сообщение о внезапном уходе в отставку одного из ответственных лиц в операции по поиску «Сан-Хуана», отмечает RT.

Напомним, поиски пропавшей подводной лодки продолжаются уже десять дней и эксперты признают, что надежд на благополучное возвращение моряков практически не осталось. Как сообщала «Газета.ru», для помощи в поисках пропавшей подводной лодки в аргентинский город Коммодоро-Ривадавия прибыл российский Ан-124, оснащенный современной поисковой техникой.