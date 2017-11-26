Бывший президент Зимбабве будет получать 150 тыс. долларов ежемесячно
Хараре, 26 ноября. Ушедший в отставку на прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе до конца жизни будет получать около 150 тысяч долларов ежемесячно.
Сообщается, что, согласно соглашению об уходе с поста президента, Мугабе получит немедленную выплату в размере 5 миллионов долларов и еще несколько выплат на эту же сумму позже.
Помимо этого, соглашение предусматривает ежемесячную зарплату для Мугабе в размере 150 тысяч долларов.
Кроме того, экс-президент будет наделен юридическим иммунитетом.
Газета.ру также сообщает, что определенные выплаты получит и супруга Мугабе Грейс, однако точные суммы не указываются.
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