Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Два моряка покинули подлодку ВМС Аргентины до ее исчезновения
Весь мир
Бывший президент Зимбабве будет получать 150 тыс. долларов ежемесячно
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бывший президент Зимбабве будет получать 150 тыс. долларов ежемесячно

    7:00  26 Ноября 2017
    130

    Бывший президент Зимбабве будет получать 150 тыс. долларов ежемесячно

    Хараре, 26 ноября. Ушедший в отставку на прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе до конца жизни будет получать около 150 тысяч долларов ежемесячно.

    Сообщается, что, согласно соглашению об уходе с поста президента, Мугабе получит немедленную выплату в размере 5 миллионов долларов и еще несколько выплат на эту же сумму позже.

    Помимо этого, соглашение предусматривает ежемесячную зарплату для Мугабе в размере 150 тысяч долларов.

    Кроме того, экс-президент будет наделен юридическим иммунитетом.

    Газета.ру также сообщает, что определенные выплаты получит и супруга Мугабе Грейс, однако точные суммы не указываются.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роберт мугабе #зимбабве
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть