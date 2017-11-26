Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие

Нинбо (Китай), 26 ноября. В китайском портовом городе Нинбо в провинции Чжэцзян прогремел мощный взрыв.

По информации местных СМИ, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. Очевидцы выгладывают фотографии в социальных сетях, на которых видно, что взрывная волна выбила окна на первых этажах здания.

#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu — People's Daily,China (@PDChina) November 26, 2017

О причинах взрыва пока не сообщается. На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.