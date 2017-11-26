Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие
Нинбо (Китай), 26 ноября. В китайском портовом городе Нинбо в провинции Чжэцзян прогремел мощный взрыв.
По информации местных СМИ, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. Очевидцы выгладывают фотографии в социальных сетях, на которых видно, что взрывная волна выбила окна на первых этажах здания.
#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu— People's Daily,China (@PDChina) November 26, 2017
О причинах взрыва пока не сообщается. На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
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