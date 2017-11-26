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Весь мир
Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие
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    Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие

    6:36  26 Ноября 2017
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    Мощный взрыв прогремел в Китае, есть погибшие

    Нинбо (Китай), 26 ноября. В китайском портовом городе Нинбо в провинции Чжэцзян прогремел мощный взрыв.

    По информации местных СМИ, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. Очевидцы выгладывают фотографии в социальных сетях, на которых видно, что взрывная волна выбила окна на первых этажах здания.

    О причинах взрыва пока не сообщается. На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #взрыв #китай
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